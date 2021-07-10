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Kılıçdaroğlu'dan CHP'li Kuşoğlu'nun adaylık sözleriyle ilgili açıklama: Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir

10.07.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'dan CHP'li Kuşoğlu'nun adaylık sözleriyle ilgili açıklama: Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu geçtiğimi günlerde yaptığı bir açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi ve saygılarımı iletiyorum" demişti.

Sözcü Gazetesi'nden Emin Çölaşan'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Bülent Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış" dedi.

Çölaşan'ın yazısında şu ifadelerle yer aldı:

"Dün sabah Kemal Bey aradı. Sözlerini özetliyorum: Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz. Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu. Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, hafta içinde Ankara Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği bir açılış töreninde yaptığı konuşmada "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi ve saygılarımı iletiyorum" demişti.

Bunun üzerinde henüz Cumhurbaşkanı adaylarına karar vermeyen Millet İttifakı'nın adayı konusunda tartışmalar yeniden gündeme geldi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da, bu ifadelerin üzerine "Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor" dedi.

Cuma günü Denizli'deki programları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koray Aydın, Kuşoğlu'nun ifadelerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Öyle bir konu konuşuldu diye bir şey yok. Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz; onun gününe çok var. Bu konularda çok kolay anlaşılır. Bütün partilerle ilgili söylüyorum, arada bir sürtüşme çıkmaz. Bu, zamanı geldiğinde halledilecek bir konudur."

Millet İttifakı içinde adaylık için Kılıçdaroğlu ve Akşener'le birlikte, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da adı gündeme getiriliyor. Ancak henüz bir karar verilmiş değil.

Daha önce adaylık konusu gündeme geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday olacak isim Millet İttifakı ortakları ile yapılacak değerlendirmenin ardından belirlenecek" demişti.

İyi Parti lideri Meral Akşener'in de adaylık için adı geçmiş; Akşener "Millet İttifakı'nın ortak adayla seçime gitmesi gerektiğini" söylemişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu
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