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Kilise bahçesinde tecavüz skandalı! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı... Çığlık seslerini duyunca koşarak geldiler

14.07.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Cornwall şehrindeki bir kilisenin bahçesinde 19 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kıza iki kişi tecavüz etti. Genç kızın çığlık seslerini duyan bir çift olaya müdahale etmek için koşarak geldi. Genç kıza yardımcı olan çift polise haber verirken soruşturma kapsamında 30’lu yaşlarındaki iki kişinin tutuklandığı belirtildi.

İngiltere’de Cornwall şehrinin Helston bölgesindeki bir kilisede 19 yaşındaki bir kız iki adamın cinsel saldırısına uğradı. Genç kızın çığlık seslerini duyarak olay yerine gelen bir çift kıza yardımcı olarak polislere haber verdi. Saldırganların kimliği henüz net bir şekilde belirlenmese de polisler 30’lu yaşlarındaki iki şüphelinin gözaltına alındığını doğruladı.

“SORUŞTURMA DEVAM EDİYORUZ”

Müfettiş Christopher Donald olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ifade ederken, “Saat 2-3 arasında Helston'daki St Michaels Churchyard'da meydana geldiği bildirilen 19 yaşındaki bir kadına yönelik ciddi cinsel saldırıyı soruşturmaya devam ediyoruz. Olaya tanık olan ve genç kıza yardım eden bir çiftin şikayeti üzerine olay yerine polisler ulaştı. Cornwall'ın Mullion ve Helston bölgelerinden 30'lu yaşlarında iki adamı tecavüz şüphesiyle tutukladık. İkisi de polis nezaretinde.” ifadelerini kullandı.

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tecavüz İngiltere

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