İngiliz kadın turist kabusu yaşadı! Gittiği sahilde tecavüze uğradı... “Çalıların arkasına doğru çekti ve...”

20’li yaşlarındaki İngiliz bir turist Portekiz’de tatil yaptığı sırada kabus dolu anlar yaşadı. Bir grup arkadaşıyla birlikte Portimao kentindeki Praia da Rocha sahiline giden kadın tek başına yürüyüşe çıkmak istedi. Sahilin derinlerini keşfetmek için bir yürüyüş yolunu takip eden kadın tecavüze uğradı. Portekiz gazetesi Correio de Manha’ya göre, polis kaynaklarına göre şüphelinin kimliği tespit edildi.

“10 DAKİKA İÇİNDE OLDU”

Polise verdiği ifadesinde genç kadın, “Kısa süreliğine arkadaşlarımın yanından ayrıldım. Afrika tenli, Fransızca konuşan, yaklaşık 1.70 boyundaki ve kafasına beyaz bir fular takan zayıf bir adam bana tecavüz etti. Yürüyüş yolundaydım ve beni çalıların arkasına doğru çekti. Cep telefonunun ve pasaportununun bulunduğu siyah bir çantayı da çaldı” dedi.