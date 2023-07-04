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Yatılı okulda skandal! Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi... Mesajları silmesi için uyarmıştı ama...

04.07.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda'nın Christchurch bölgesindeki bir yatılı okulda Maori dili öğretmeni Taurapa ve ismi açıklanmayan 16 yaşındaki öğrencisinin arasında yasak aşk olduğu ortaya çıktı. İkilinin cep telefonu üzerinden çıplak fotoğraf alışverişinde bulundukları ve öğretmenin öğrencisini yatılı okulda bulunan odasına çağırdığı ifşa edildi. Öğrenci polise verdiği ifadesinde öğretmeniyle birçok kez cinsel birliktelik yaşadıklarını itiraf etti.

Yatılı okulda skandal! Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi... Mesajları silmesi için uyarmıştı ama...

Yeni Zelanda'nın Christchurch bölgesindeki özel bir kız yatılı okulunda Taurapa isimli bir öğretmen, 16 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz bir ilişki sürdüğü ortaya çıktıktan sonra görevinden uzaklaştırıldı. Yasal olarak ismi Connor Taurapa Matthews olarak bilinen öğretmen öğrencisinin yasak aşklarını ifşa etmesinden sonra mahkemeye sevk edildi ve süresiz olarak öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı.

DEFALARCA İKAZ ETMİŞTİ

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Mahkemede öğretmen ve öğrenci arasındaki mesajlaşmalar ifşa edildi. Mesajların aşk şiirlerinin yanı sıra cinsellikle alakalı olarak samimi ifadeler içerdiği ortaya çıktı. İkilinin birbirlerine çıplak fotoğraflarını gönderdikleri ve öğretmen Taurapa’nın öğrencisine sık sık kendisiyle olan konuşmalarını telefonundan silmesini söylediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Yeni Zelanda öğrenci yasak aşk

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