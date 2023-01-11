Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kilisenin önünde çırılçıplak poz vermişti! Başı büyük belada... Mahkeme süreci başladı

Kilisenin önünde çırılçıplak poz vermişti! Başı büyük belada... Mahkeme süreci başladı

11.01.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da yaşayan ve sosyal medyada Polina Face adıyla bilinen fenomen isim Polina Murugina, 2021 yılında Moskova’daki bir kilisenin önünde çırılçıplak poz vererek tepkilerin odağına yerleşmişti. “İnanların dini duygularına hakaret etmek” suçlamasıyla açılan davada Murugina’nın hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kilisenin önünde çırılçıplak poz vermişti! Başı büyük belada... Mahkeme süreci başladı

Rus sosyal medya fenomeni Polina Murugina, Moskova’daki bir kilisenin önünde verdiği çıplak pozları nedenyle dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Dünya basında çıkan haberlerde baştan aşağıya dövmelerle kaplı olan Murugina, ‘Meryem Ana Kilisesi’nin önündeki sokakta çırılçıplak kameralara poz vermişti. Polina Face adıyla bilinen fenomen ismin aleyhine bir ceza davası açıldı. Suçlu bulunması halinde 3 bin 500 sterline varan para cezası veya bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı bildiriliyor.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATMIŞTI

1

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattığında Murugina, eyleme dair yorumda bulunmadı ancak kilisesinin önünde çekildiği sosyal medya paylaşımını kapatarak hesabını kapatmıştı. Önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkmaya hazırlanan Murugina’nın cezasının kesinleşmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

 Bikini üstü o kadar küçük geldi ki neredeyse düşecekti

Bikini üstü o kadar küçük geldi ki neredeyse düşecekti

 Nefesleri kesti! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

Nefesleri kesti! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 Ocak Çarşamba: TV yayın akışı...11 Ocak Çarşamba: TV yayın akışı...
Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdıOlay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı
Bikini üstü o kadar küçük geldi ki neredeyse düşecektiBikini üstü o kadar küçük geldi ki neredeyse düşecekti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya

En Çok Okunan Trend Haberler

Nefesleri kesti! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

Nefesleri kesti! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

Hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor: 47 ölü

Hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor: 47 ölü

Yetişkin film setlerinin arka planını paylaştı! “O sahneden sonra..."

Yetişkin film setlerinin arka planını paylaştı! “O sahneden sonra..."

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.