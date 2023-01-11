Kilisenin önünde çırılçıplak poz vermişti! Başı büyük belada... Mahkeme süreci başladı

Rus sosyal medya fenomeni Polina Murugina, Moskova’daki bir kilisenin önünde verdiği çıplak pozları nedenyle dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Dünya basında çıkan haberlerde baştan aşağıya dövmelerle kaplı olan Murugina, ‘Meryem Ana Kilisesi’nin önündeki sokakta çırılçıplak kameralara poz vermişti. Polina Face adıyla bilinen fenomen ismin aleyhine bir ceza davası açıldı. Suçlu bulunması halinde 3 bin 500 sterline varan para cezası veya bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı bildiriliyor.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATMIŞTI

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattığında Murugina, eyleme dair yorumda bulunmadı ancak kilisesinin önünde çekildiği sosyal medya paylaşımını kapatarak hesabını kapatmıştı. Önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkmaya hazırlanan Murugina’nın cezasının kesinleşmesi bekleniyor.