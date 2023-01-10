Yetişkin film yıldızı Reislin’in cesur pozu sosyal medyayı salladı! Tanga iç çamaşırıyla resmen şov yaptı

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan yetişkin film yıldızı Reislin sosyal medyada yine hayranlarının nabzını yükseltecek bir paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyada sıklıkla cesur ayna selfieleriyle sevenlerinin karşısına çıkan Reislin bu kez evinin terasında tanga iç çamaşırı altıyla poz verdiği anları yayınladı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Yetişkin film yıldızı kameraya arkasını dönerek yaptığı paylaşımına, “Sana öpücük gönderiyorum” notunu ekledi. Reislin’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Reislin’in yorum yağmuruna tutulan gönderisinde hayranları onun güzelliğini övmeyi tercih etti.