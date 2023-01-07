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Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow bikinili paylaşımıyla mest etti! Bikini üstü o kadar küçük geldi ki neredeyse düşecekti

07.01.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan fitness ve sağlıklı yaşam konularına dair ipuçları paylaşarak kısa sürede gündem olmayı başaran fenomen isim Tammy Hembrow, kusursuz fiziğini gösteren bir paylaşıma imza attı. Geçtiğimiz yılın başlarında üçüncü çocuğunu kucağına alan ve kısa sürede aldığı kilolarını vermeyi başaran Hembrow’un bikinili paylaşımı sevenlerinden tam not aldı.

Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow bikinili paylaşımıyla mest etti! Bikini üstü o kadar küçük geldi ki neredeyse düşecekti

Çocuklarının babası ve nişanlısı Matt Poole ile uzun süredir devam eden ilişkisini bitirdiğini şifreli bir gönderiyle paylaşan Tammy Hembrow, 15.9 milyon takipçisiyle nabızları yükselten bir pozunu paylaştı. Ayrılığı çabuk atlatan Hembrow, çiçek desenli bikini takımıyla bir şezlongun üzerine oturduğu pozlarını paylaştı. Hembrown’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

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Ayrılık konularının gündeme gelmesinden sonra yaptığı bikinili gönderisine Hembrow, “Bu yıl sahip olunabilecek en zengin şey iç huzur” notunu ekledi.

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Hembrow’un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu inanılmaz. Aman Tanrım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Söylenecek söz yok. Çok güzelsin” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen benim ilham kaynağımsın” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tammy Hembrow

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