Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow bikinili paylaşımıyla mest etti! Bikini üstü o kadar küçük geldi ki neredeyse düşecekti

Çocuklarının babası ve nişanlısı Matt Poole ile uzun süredir devam eden ilişkisini bitirdiğini şifreli bir gönderiyle paylaşan Tammy Hembrow, 15.9 milyon takipçisiyle nabızları yükselten bir pozunu paylaştı. Ayrılığı çabuk atlatan Hembrow, çiçek desenli bikini takımıyla bir şezlongun üzerine oturduğu pozlarını paylaştı. Hembrown’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Ayrılık konularının gündeme gelmesinden sonra yaptığı bikinili gönderisine Hembrow, “Bu yıl sahip olunabilecek en zengin şey iç huzur” notunu ekledi.

Hembrow’un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu inanılmaz. Aman Tanrım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Söylenecek söz yok. Çok güzelsin” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen benim ilham kaynağımsın” ifadelerini kullandı.