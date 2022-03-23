Kilo vermek ne kadar sürer?

Kilo kaybı, sürekli olarak her gün yaktığınızdan daha az kalori tükettiğinizde gerçekleşir. Tersine, sürekli olarak yaktığınızdan daha fazla kalori aldığınızda kilo alımı gerçekleşir. Kalorisi olan tükettiğiniz herhangi bir yiyecek veya içecek, genel kalori alımınıza sayılır. Bununla birlikte, enerji veya kalori harcaması olarak bilinen her gün yaktığınız kalori miktarı biraz daha karmaşıktır. Kısaca; kilo vermek istiyorsanız, yaktığınızdan daha az kalori tüketerek veya artan aktivite ile daha fazla kalori yakarak negatif kalori dengesi oluşturmalısınız.

KİLO KAYBINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Birçoğu kontrolünüz dışında olsa da kilo verme hızınızı birkaç faktör etkiler. Kadınlar tipik olarak erkeklerden daha fazla yağ/kas oranına sahip olduklarından, aynı boydaki erkeklere göre %5-10 daha düşük oranlara sahiptir.

Yaşlanmayla birlikte meydana gelen birçok bedensel değişiklikten biri, vücut kompozisyonundaki değişikliklerdir. Yağ kütlesi artar ve kas kütlesi azalır.

Kilo vermek için negatif kalori dengesi oluşturmalısınız. Bu kalori açığının kapsamı, ne kadar hızlı kilo verdiğinizi etkiler.

Örneğin, 8 hafta boyunca günde 500 daha az kalori tüketmek, muhtemelen günde 200 daha az kalori tüketmekten daha fazla kilo kaybına neden olacaktır. Ancak, kalori açığınızı çok fazla büyütmediğinizden emin olun.

KİLO VERMEDE UYKUNUN ÖNEMİ

Uyku, kilo kaybının gözden kaçan ancak önemli bir bileşeni olma eğilimindedir. Kronik uykusuzluk, kilo kaybını ve kilo verme hızınızı önemli ölçüde engelleyebilir. Sadece bir gecelik uyku yoksunluğunun, kurabiyeler, kekler, şekerli içecekler ve cipsler gibi yüksek kalorili, besin değeri düşük gıdalara olan arzunuzu artırdığı ortaya çıktı.

5,5 saat uyuyanlar, gecelik 8,5 saat uyuyanlara göre %55 daha az vücut yağı ve %60 daha fazla yağsız vücut kütlesi kaybetti. Sonuç olarak, kronik uyku yoksunluğu tip 2 diyabet, obezite, kalp hastalığı ve bazı kanserlerle güçlü bir şekilde bağlantılıdır.

DİYETLERİN BAŞARISIZ OLMA NEDENİ...

Kilo vermek için kendinizi yıpratmamalısınız. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken en önemli şeyler sağlıklı, düşük kalorili bir yeme düzenine bağlı kalarak kilo vermektir.

Bununla birlikte, çok düşük kalorili bir diyeti uzun süre takip etmek birçok insan için zordur ve çoğu diyetin başarısız olmasının nedeni de budur.

Başarı şansınızı artırmak için kalori alımınızı sadece orta derecede azaltın, diyetinizi tercihlerinize ve sağlığınıza göre kişiselleştirin. Konunun uzmanı bir diyetisyenle çalışmak da etkili ve sağlıklı şekilde kilo vermenizi sağlayacaktır.

Bir programın başlangıcında kilo kaybı daha hızlı gerçekleşebilse de uzmanlar haftada 1 ila 1 buçuk kilo vermenin en sağlıklı yol olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, kilo vermenin doğrusal bir süreç olmadığını unutmayın. Bazı haftalarda daha fazla kaybedebilirsiniz, diğer haftalarda daha az kaybedebilir veya hiç kaybetmeyebilirsiniz.

Bu nedenle, kilo kaybınız birkaç gün yavaşlarsa veya sabit kalırsa cesaretiniz kırılmasın.



