Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Bulduğu her fırsatta şekere karşı savaş açan Prof. Dr. Canan Karatay, bu besinin adeta zehir olduğunu söyledi.

Şekerin karaciğeri mahvettiğini vurgulayan Canan Karatay şeker için, "Bunun lamı cimi yoktur." dedi.

Canan Karatay, "En tatlı zehir şeker, karaciğeri mahveder. Bütün hastalıkların temelini en tatlı zehir şeker atar." ifadesini kullandı.

Birçok etkinliğe konferansa katılan Canan Karatay şekere karşı adeta savaş açmış durumda. Karatay her fırsatta, şekerin hayatları mahvettiğini, şeker hastalığı, obezite, alzheimer, depresyon, parkinson, kanser hastalıklarına neden olduğunu vurguluyor.

ŞEKERİN ZARARLARI NELERDİR?

Ciltte kırışıklık nedeni.

Hafızayı zayıflatıyor.

Kanser riskini artırıyor.

Vücudun savunma sistemini zayıflatıyor.

Diş çürüklerine neden oluyor.

Obeziteye yol açıyor.

Karaciğer yağlanmasını tetikliyor.



