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Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

23.03.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi Canan Karatay, başta şeker olmak üzere obeziteye karşı verdiği çetin mücadeleyle hafızalarda yerini aldı. Canan Karatay dikkat deyip bir kez daha çağımızın en zehirli besinine karşı uyardı.

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Bulduğu her fırsatta şekere karşı savaş açan Prof. Dr. Canan Karatay, bu besinin adeta zehir olduğunu söyledi.

Şekerin karaciğeri mahvettiğini vurgulayan Canan Karatay şeker için, "Bunun lamı cimi yoktur." dedi.

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Canan Karatay, "En tatlı zehir şeker, karaciğeri mahveder. Bütün hastalıkların temelini en tatlı zehir şeker atar." ifadesini kullandı.

Birçok etkinliğe konferansa katılan Canan Karatay şekere karşı adeta savaş açmış durumda. Karatay her fırsatta, şekerin hayatları mahvettiğini, şeker hastalığı, obezite, alzheimer, depresyon, parkinson, kanser hastalıklarına neden olduğunu vurguluyor.

Canan Karatay dipçik gibi olmanın sırlarını açıkladı! &quot;Dimdik olursunuz, dağlara çıkar inersiniz&quot;Canan Karatay dipçik gibi olmanın sırlarını açıkladı! "Dimdik olursunuz, dağlara çıkar inersiniz"

ŞEKERİN ZARARLARI NELERDİR?

Ciltte kırışıklık nedeni.
Hafızayı zayıflatıyor.
Kanser riskini artırıyor.
Vücudun savunma sistemini zayıflatıyor.
Diş çürüklerine neden oluyor.
Obeziteye yol açıyor.
Karaciğer yağlanmasını tetikliyor.


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