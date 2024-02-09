'Kilolusun diye boşanan kocama şok' diyerek paylaşılmıştı! 42 kilo vererek viral olan Burcu Afra gerçekleri anlattı... "O şekilde değil"

Eşinin kilolu olduğunu için kendisinden boşandığını ifade eden bir TikTok paylaşımında 95 kilodaki bir kadının 42 kilo vererek değişimini gösterdiği anlar sosyal medyada gündem yaratmıştı. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerin sonrasında 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programına konuk olan görüntülerdeki kadın Burcu Afra, "İroni olan bir video sosyal medyada benim haberim olmadan yayınlandı. Hiçbir bilgim yoktu. Ben görüntüleri akrabalarımdan, eşimden, dostumdan öğrendim. Bizim boşanma sebebimiz o şekilde değil" sözleriyle duruma açıklık getirdi.

"ÇABALAYARAK KİLO VERDİM"

1 yıl boyunca kortizon tedavisi gördükten sonra kilo almaya başladığını ifade eden Afra, "Ben kiloyu 1 yıl kortizon tedavisi gördükten sonra aldım ve kendimi tanıyamaz hale geldim. Yüzümdeki şişkinlik tamamen bir ödemden kaynaklıydı. Vücudumda dahil anormal bir şekilde şiştim ve kendimi tanıyamaz hale geldim. Ben tedaviden önce 55 kiloydum. Kortizon tedavim bittikten sonra kilodan dolayı büyük bir baskı altındaydım. Evden dışarı bile çıkmıyordum. Kendimi hiç iyi hissetmedim.

Çabalayarak kilo verdim. Son 10 günde 51 kiloya kadar düştüm" dedi.

Evliliğinin fiziksel şiddet görmesi ve eşiyle anlaşamaması üzerine bittiğini ifade eden Afra, "Boşanma sebebim bu değil. Evliliğim sürecim boyunca şiddete maruz kaldığım için şu anda boşanma aşamasındayım. Fiziksel şiddet gördüm ve daha fazla yapamayacağımıza karar verdiğimiz için boşanmaya karar verdik" diye konuştu.