HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kilosu 800 lira! Fincanını 18 liradan satmasına rağmen taleplere yetişemiyor

Kilosu 800 lira! Fincanını 18 liradan satmasına rağmen taleplere yetişemiyor

04.12.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir işletmeci manda sütünden doğal salep yapıp fincanın 18 liradan satmasına rağmen taleplere yetişemiyor. Manda sütüyle yaptığı salebin çok beğenildiğini ifade eden Recep Yıldız, ''Salep vücut direncini artırıyor, aynı şekilde manda sütü de vücut direncini artırıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Maliyeti yüksek. Kullandığım salebin kilosu 800 lira. Biz de fincanını 18 liradan satıyoruz. Buna rağmen talep oldukça fazla, içenler çok beğeniyor" dedi.

Kilosu 800 lira! Fincanını 18 liradan satmasına rağmen taleplere yetişemiyor

Tarihî Irgandı Köprüsünde kafe işletmeciliği yapan Recep Yıldız, manda sütünden kilosu 800 lira olan doğal salep yapmaya karar verdi. Kilosu 15 lira olan manda sütünü kilosu 800 lira olan saleple kısık ateşte pişirerek doğal salep yapıp müşterilerine sunmaya başladı.

İçenler tarafından beğenilen manda sütlü salebe talep artmaya başladı. Fincanının kilosu 18 lira olmasına rağmen işletmeci günde 50 fincan manda sütlü salep satıyor. Kış aylarında içilen salep vücuda enerji veriyor. Gün boyu kendini yorgun hissedenlere zindelik kazandırıyor. Ayrıca salep, grip, nezle gibi rahatsızlıklarda boğazda oluşan kaşıntılara iyi geliyor. Boğazı yumuşatıp öksürüğün kesilmesine yardımcı oluyor.

Screenshot_2

KİLOSU 800, FİNCANI 18 LİRA

Manda sütüyle yaptığı salebin çok beğenildiğini ifade eden Recep Yıldız, "Ben Irgandı Köprüsünde kafe işletiyorum. Burada salep de satmaya karar verdim, ama bunu manda sütünden yapayım, değişiklik olsun dedim. Salep vücut direncini artırıyor, aynı şekilde manda sütü de vücut direncini artırıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. İkisinin birleşimiyle ortaya güçlü bir karışım çıktı. Kullandığım salebin kilosu 800 lira. Manda sütünün de kilosu 15 lira. Maliyeti yüksek. Biz de fincanını 18 liradan satıyoruz. Buna rağmen talep oldukça fazla, içenler çok beğeniyor" dedi.

Screenshot_8

Screenshot_9

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor""Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor"
PARTNER"Öpüşme sahnesine 'evet'im yok""Öpüşme sahnesine 'evet'im yok"
Vicdansızlık! Kuyruğunu bantlayıp işkence ettilerVicdansızlık! Kuyruğunu bantlayıp işkence ettiler
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ibareleri yerine 'Türkiye' kullanılacak

'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ibareleri yerine 'Türkiye' kullanılacak

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.