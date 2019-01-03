Kim Kardashian 4. bebek için taşıyıcı anneye başvurdu

2014 yılında rapçi Kanye West ile evlenen Kim Kardashian, dördüncü bebek heyecanı yaşıyor.

İddiaya göre, çiftin dondurduğu bir erkek embriyo taşıyıcı anneye nakledildi ve hamilelik gerçekleşti.

38 yaşındaki yıldızın doktorları, geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle tekrar hamile kalmasının riskli olduğunu belirtmişti.

Kardashian, bu gelişmelerin ardından taşıyıcı annelik yöntemine başvurmuştu.

Bu konu üzerine açıklama yapan Kardashian, çocuklarının çok heyecanlı olduğunu ve onun şişman ve her şeyden şikayet eden halini görmeyeceklerini belirtti.

7 ÇOCUK İSTİYORLAR

Daha önceki açıklamalarında eşi Kanye West'in 7 çocuk istediğini dile getiren Kardashian, 'Eşimin 7 takıntısı var' demişti.

Ünlü çifte yakın bazı kaynaklar, çiftin erkek bebek beklediğini iddia etti.

Kim Kardashian ve Kanye West'in doğal yollarla dünyaya gelen 5 yaşında North adlı bir kızları ile Saint adında 3 yaşında bir oğulları bulunuyor. Çift, 11 aylık kızları Chicago'ya da taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olmuştu.



