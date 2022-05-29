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Kim Kardashian canlı yayın yaparken meme ucunun göründüğünü fark edince...

29.05.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Kim Kardashian verdiği frikikle olay oldu. Sütyeniyle canlı yayın yaptığı sırada meme ucunun göründüğünü fark eden ünlü yıldız eliyle hemen göğsünü kapatmaya çalıştı.

Kim Kardashian canlı yayın yaparken meme ucunun göründüğünü fark edince...

Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini Met Gala'da giyebilmek için üç haftada 7 kilo veren Kim Kardashian markası için hız kesmeden çekim yapıyor. Kim Kardashian son olarak Instagram'da bir video paylaştığı sırada talihsizlik yaşadı.

Kim Kardashian saçlarını platin sarısı yapmıştı. Markasının çekimlerinde de o hallerini paylaşmak istedi ama frikik vereceğini hesap edemedi. Kim siyah iç çamaşırıyla videosunu paylaştığı sırada meme ucunun göründüğünü fark etti.

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Ünlü yıldız meme ucunun "Kahretsin" diyerek hemen eliyle kapadı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Kim Kardashian
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