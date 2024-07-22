Kim Kardashian çıtçıtlı body'sini kapatmakta zorlanınca kardeşini çağırdı! O anları paylaştı

Kim Kardashian ve ailesi her anları paylaşmaktan geri durmuyorlar.

Kim son Instagram hikayesinde kız kardeşi Khloe Kardashian'dan yardım istedi.

43 yaşındaki reality yıldızı, kendisinin ve 40 yaşındaki küçük kız kardeşinin banyoda siyah SKIMS bodysuit'ini kapatmak için mücadele ettikleri bir klip paylaştı.

Dört çocuk annesi, Khloe zıbının çıtçıtını kapatmaya çalışırken yaşananları videoya almayı ihmal etmedi.

Kim Kardashian gülerek "Bu kelimenin tam anlamıyla kız kardeşlerin yaptığı şey" dedi ve ekledi, "Zıbınımı çekemiyorum."

Khloe şaka yaptı, "Bu kızların banyoda uzun süre yaptıkları şey. 'Orada ne yapıyorsun?' diye sorduklarında" dedi.

ZOR ANLARI PAYLAŞTI

Bir noktada Khloe pes etmeye yakın görünüyordu, Kim daha sonra kapağa daha iyi erişebilmek için daha oturur bir pozisyona geçmeye çalıştı, ancak bu Khloe'ye pek yardımcı olmadı.



Kanye West'in eski karısı daha sonra "Tekrar tuvalete gitmem gerekirse ne yapacağım?" diye düşündü. Khloe ise "Ben de seninle geleceğim" diyerek onu rahatlattı.