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Kim Kardashian çocuklarıyla tatilde! Kızının sırtına çıkıp...

13.07.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde kalça implantlarını çıkardığı iddiasıyla gündeme gelen Kim Kardashian Karayipler'de tatiline devam ediyor. Çocuklarıyla görüntülenen Kardashian'ın 9 yaşındaki kızının sırtına binip poz vermesi tepki çekti.

Kim Kardashian çocuklarıyla tatilde! Kızının sırtına çıkıp...

Kim Kardashian, temmuz ayının başından bu yana Karayipler'de tatil yapıyor. Yanına çocukları da gelen ünlü Tv yıldızı, çocuklarıyla denizde eğlenirken görüntülendi.

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Rapçi Kanye West ile evliliğinden dört çocuğu olan Kardashian, kalça implantını çıkarmasıyla gündemde.

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41 yaşındaki realite yıldızı, küçük çocuklarıyla eğlenirken, iki parçalı siyah bikini giymeyi tercih etti.

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Kardashian, çocukları North West(9), Saint West(6), Psalm West(4), Chicago West(4) ile sahilde poz vermeyi ihmal etmedi.

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Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Kardashian, 9 yaşındaki kızı North'ün sırtına binerek poz vermesi ülkede tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada pek çok kişi Kim Kardashian'ın anneliğini eleştirdi.

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Kim Kardashian
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