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Kim Kardashian'dan jakuzide mutluluk pozu! "Aşk yaradı"

22.11.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört çocuğunun babası rapçi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, komedyen Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşk hayatıyla gündemde olan Kardashian'ın keyfi yerinde.

Kim Kardashian'dan jakuzide mutluluk pozu! "Aşk yaradı"

2014 yılında rapçi Kanye West ile nikah masasına oturan reality show yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz şubat ayında eşine boşanma davası açmıştı. Boşanma davası sürerken Kardashian, gönlünü kendisinden 12 yaş küçük olan komedyen Pete Davidson'a kaptırdı.

Aşk hayatıyla gündemde olan ünlü yıldıza resmen bu aşk yaradı. Hafta sonunu keyif içinde geçiren Kim Kardashian jakuzi paylaşımıyla dikkat çekti. Kim paylaşımında mutlu hissettiği bir yerde olduğunu vurguladı.

Ekran Alıntısı

Siyah bikinisiyle jakuzi içinde iddialı bir poz veren yıldıza "Aşk yaradı" yorumları yapıldı.

Kim Kardashian ile Pete Davidson aşkının ilk karesi!Kim Kardashian ile Pete Davidson aşkının ilk karesi!


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Kim Kardashian
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