Kim Kardashian'dan jakuzide mutluluk pozu! "Aşk yaradı"

2014 yılında rapçi Kanye West ile nikah masasına oturan reality show yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz şubat ayında eşine boşanma davası açmıştı. Boşanma davası sürerken Kardashian, gönlünü kendisinden 12 yaş küçük olan komedyen Pete Davidson'a kaptırdı.

Aşk hayatıyla gündemde olan ünlü yıldıza resmen bu aşk yaradı. Hafta sonunu keyif içinde geçiren Kim Kardashian jakuzi paylaşımıyla dikkat çekti. Kim paylaşımında mutlu hissettiği bir yerde olduğunu vurguladı.

Siyah bikinisiyle jakuzi içinde iddialı bir poz veren yıldıza "Aşk yaradı" yorumları yapıldı.



