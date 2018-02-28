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Kim Kardashian'dan samimi açıklamalar

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 15:06 | Son Güncelleme

Ünlü TV şovu yıldızı Kim Kardashian, Vogue Hindistan'ın mart sayısına kapak oldu. Dergiye çarpıcı açıklamalarda bulunan Kim, bu noktalara gelebileceğini hiç tahmin etmediğini söyledi...

Kim Kardashian'dan samimi açıklamalar

Kardashian ailesinin en popüler isimler biri olan TV şovu yıldızı Kim Kardashian, son zamanlarda gündemden düşmüyor. Yakın zamanda çıkardığı parfüm markasının tanıtımı için çıplak pozlar veren Kim, şimdi de Vogue Hindistan dergisine verdiği röportajla konuşuluyor.

Geçtiğimiz gün saçlarını pembeye boyatan Kim Kardashian, derginin mart sayısına kapak oldu. Dergi henüz piyasaya çıkmasa da röportajın bir kısmı yayınlandı. Greg Swales’in yaptığı yaptığı çekimlerde Hindistan’a has kıyafetler de giyen Kim, ailesi ile ilgili ilginç açıklamalarda da bulundu…

kim-kardashian

ÇOK FAZLA HATA YAPTIK AMA...

Muhabirin ‘Bir stilist olarak başladınız ve şimdi bir imparatorluğunuz var. Kariyerinizinde bu şekilde yükseleceğinizi düşünüyor muydunuz?” sorusuna “Hayır, asla düşünmüyordum” diyen Kim Kardashian bakın aslında ne hayal ediyormuş: “Ben sadece kendi mağazamı işletirim diye düşünmüştüm. Yaptığımız şovun da 1 ya da 2 bölümün ötesine geçeceğini sanmıyordum. Çok fazla hata yaptık ama yolumuza devam ettik. 4 yılı bitirdiğimizde ne yapacağımızı ne konuşacağımızı düşündük ama her sezon yeni şeyler çıktı. Mesela Khloe evlenmeye karar verdi, çocuklar oldu. Ayrıca dünya gündemiyle ilgili pek çok konu hakkında da konuşuyoruz.”

“Über bir Kardashian yapsaydınız kimin hangi özelliğini alırdınız?” sorusuna ise “Abimin mizahını, Kendall’ın tatlılığını, Khloe’nin umrumda değil tavrını, Kourtney’in tutuculuğunu, Kylie’nin umursamazlığını ve annemin bizleri yetiştirmesini” cevabını verdi… (Sözcü)

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