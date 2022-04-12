Kim Kardashian ile Pete Davidson'dan ilk fotoğraf!

Kim Kardashian, adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan rapçi Kanye West ile 8 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Kardashian, West'ten boşandıktan sonra birlikte olduğu sevgilisi komedyen Pete Davidson'la aşkını artık sosyal medyaya taşıdı.

AŞIKLARDAN İLK FOTOĞRAF

Geçtiğimiz ay mahkeme tarafından resmen bekar ilan edilen Kim Kardashian, sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Davidson'la çıktığı akşam yemeğinde pozlar veren ünlü yıldız, o kareleri de yaklaşık 300 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.



Neşeli halleriyle dikkat çeken ikiliden Kardashian, Pete Davidson'la fotoğraflarını, "Gece atıştırmalığı..." notuyla paylaştı. Mutluluğunu sergileyen Kim Kardashian'ın gönderisi 8 milyondan fazla beğenildi.



