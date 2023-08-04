Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West'in yeni eşinin sokak tarzına bir bakan bir daha baktı

Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma süreci sosyal medyayı sallamıştı. İkili ilişkileriyle ve birbirlerine yaptıklarıyla sık sık gündeme geldi.

Kanye West, Kim Kardashian’dan ayrıldıktan sonra gönül maceraları yaşamaya başladı. Julia Fox’la olan kısa birlikteliği sonrasında ise evlendiği ortaya çıktı.

Avustralyalı mimar Bianca Censori’yle evlenen Kanye West'in yeni eşinin eski eşine benzerliği de uzun süre gündemde kaldı.

Kanye West'in Kim Kardashian'a benzeyen 'eşi' Bianca Censori, İtalya'ya yaptığı bir kaçamak sırasında görüntülendi.

Bianca Censori büyük göğüslerini minicik bir bikini üstüyle kapatmaya çalıştı ve herkesin dikkatini çekmeyi başardı.



West'in eşi bu tarzını ise boynundaki şal ve taytla tamamladı.

