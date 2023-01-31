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Kim Kardashian'ın Markası Skims'in ürettiği iç çamaşırı takımı şoke etti! Üzerinde minicik kaldı

31.01.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın markası Skims'in yeni modellerinden biri olan iç çamaşırı takımı boyutuyla sosyal medyanın diline düştü. Sarita isimli bir TikTok kullanıcısı, üzerinde minicik kalan iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.

Kim Kardashian'ın Markası Skims'in ürettiği iç çamaşırı takımı şoke etti! Üzerinde minicik kaldı

Kim Kardashian'ın 2019 yılında çıkardığı vücut şekillendirici markası Skims'in yeni iç çamaşırı modeli sosyal medyada dalga konusu oldu.

Daha önce Victoria's Secret modelleri Tyra Banks, Heidi Klum, Candice Swanepoel ve Alessandra Ambrosio'nun reklamlarını yaptığı ürünlerden birinin boyutu gündemde.

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'Mikro bralet' ve tangodan oluşan takımı alan Sarita isimli bir TikTok kullanıcısı, takımı bir parça cipse benzetti. Kullanıcı "Bir müzik festivalinde giymek için bu üstü almıştım. Skim'in mikro braletinin boyutunu merak ediyorsanız... Karşılaştırma yapmanız için cips koyuyorum. Tanganın ne kadar küçük olduğunu görünce daha çok şaşırdım. Çoğunlukla iplerden oluşuyor" dedi.

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"En kötü senaryoda arka bahçemde güneşlenirken bunları giyeceğim" diyen kullanıcı takımın boyutunun anlaşılması için kıyafetlerinin üzerine iç çamaşırlarını da giydi.

Ekran Alıntısı
Sosyal medyada gündem olan o anlara yorum yağdı.

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