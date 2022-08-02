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Kim Kardashian ıslak tişörtü ve minik bikinisiyle keyif yaptı

02.08.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West'ten ayrıldıktan sonra aradığı aşkı bulan ve mutlu bir cinsel hayatı olduğunu her fırsatta söyleyen Kim Kardashian şu sıralar tatil keyfi yapıyor. Beyaz bikinisi ve ıslak bir tişörtle denizin içinde poz veren Kim yine hayranlarını mest etti.

Kim Kardashian ıslak tişörtü ve minik bikinisiyle keyif yaptı

Met Gala'da Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giyebilmek için 7 kilo verdiğini itiraf eden Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi. 41 yaşındaki realite TV yıldızı, kendi markasının ürünlerini giyerek plajda boy gösterdi.

Kim Kardashian şu sıralar North, Saint, Chicago ve Psalm ile birlikte yaz tatilde. Islak tişörtü ve beyaz bikini altıyla suyun içinde üst üstü poz veren Kim Kardashian hayranlarından tam not aldı.

Kanye West istemediği için fotoğraflarını paylaşmaktan çekinen Kim boşanmadan sonra eski haline döndü. Kıvrımlarını sergileyen ve son dönemde kalçasındaki implantları da çıkardığı iddia edilen Kim Kardashian'a takipçileri "Çok güzelsin", "Kıvrım şov" yorumları yaptı.

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Kim Kardashian geçtiğimiz aylarda "Eğer bana her gün dışkı yersem genç kalacağımı söylerseniz bunu yapabilirim" diyerek herkesi şoke etmişti.

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Kim Kardashian
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