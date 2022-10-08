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Kim Kardashian İtalya'da dalga konusu oldu! O yemeği bilemeyince....

08.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milano Moda Haftası için İtalya'ya giden Kim Kardashian, restoranda dünyaca ünlü İtalyan yemeğini bilemeyince, sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kim Kardashian İtalya'da dalga konusu oldu! O yemeği bilemeyince....

Reality show'u The Kardashians'ın son bölümünde Kim Kardashian, model kardeşi Kendall Jenner'la birlikte Milano Moda Haftası için İtalya'ya gitti. Lüks bir restorana ekibiyle akşam yemeğine giden Kardashian, menü İngilizce olmasına rağmen yemekleri anlamakta zorlu çekti.

Kardashian, garsona hamurun içine peynir veya et doldurulan yuvarlak bir makarna türü olan tortellininin ne olduğunu sordu.

Garson, "Ravioliye benziyor" diyerek bir çeşit İtalyan mantısını referans verdi.

Kardashian, "Spagetti olmayan neyiniz var?" diye sorduktan sonra silindir şeklinde kesilen makarna türü olan penne siparişi verdi.

Kardashian'ın ülkemizde de bilinen ve yurtdışında yaygın bir makarna türü olan tortellininin ne olduğunu bilmemesi ve bunu İtalya'da dile getirmesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Bir kullanıcı Twitter'da şöyle yazdı:

"Hiçbir şey beni Kim Kardashian'ın 2022'de Milano'daki garsona "Tortellini ne?" diye sormasına hazırlamamıştı."

Başka biri de, "Kim gerçekten tortellininin ne olduğunu mu sordu? HEM DE İTALYA'DA?" diye tweet attı.

Üçüncü bir kullanıcı da "Kim gerçekten Milano'da tortellininin ne olduğunu mu sordu yoksa benim kafam mı güzel?" yazarak şaşkınlığını dile getirdi.

Kardashian'ın birlikte yemek yediği ekip arkadaşları şaşkınlığını gizleyemese de ünlü reality yıldızı durumu garipsemeden sohbet etmeye devam etti.

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Kim Kardashian moda kardashian
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