Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, aylardır korse markası ile uğraşıyordu. Uzun bir süre sonra kendine vakit ayıran Kardashian, Meksika’ya tatile gitti.

Cabo San Lucas sahilinde görüntülenen 39 yaşındaki yıldız, bronz mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti. İddialı bir mayokini, altın sarısı takılar ve siyah bir güneş gözlüğü tercih eden Kardashian, kıvrımlarını sergiledi.

Örgülü saçlarının bozulmamasına dikkat eden Kardashian, kıyıda serinledi. Kardashian'ın geceliği 7 bin dolar (yaklaşık 42 bin TL) olan bir otelde konakladığı öğrenildi.

Öte yandan Kim Kardashian'ın Instagram'da 157 milyon takipçisi bulunuyor.



