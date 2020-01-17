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  4. Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi

Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, Meksika'da tatil yapıyor. İddialı mayokinisiyle kıvrımlarını sergileyen Kardashian'ın geceliği 7 bin dolar (yaklaşık 42 bin TL) olan bir otelde konakladığı öğrenildi

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, aylardır korse markası ile uğraşıyordu. Uzun bir süre sonra kendine vakit ayıran Kardashian, Meksika’ya tatile gitti.

Cabo San Lucas sahilinde görüntülenen 39 yaşındaki yıldız, bronz mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti. İddialı bir mayokini, altın sarısı takılar ve siyah bir güneş gözlüğü tercih eden Kardashian, kıvrımlarını sergiledi.

Örgülü saçlarının bozulmamasına dikkat eden Kardashian, kıyıda serinledi. Kardashian'ın geceliği 7 bin dolar (yaklaşık 42 bin TL) olan bir otelde konakladığı öğrenildi.

Öte yandan Kim Kardashian'ın Instagram'da 157 milyon takipçisi bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian, meksika, tatil,

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