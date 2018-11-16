MAGAZİN

Kim Kardashian paylaşımıyla tepki çekti! Kızına...

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.11.2018 14:29 | Son Güncelleme

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, 5 yaşındaki kızının sosyal medyadaki görüntüsüne yaptıklarıyla olay oldu

Kim Kardashian paylaşımıyla tepki çekti! Kızına...

Kim Kardashian, Bali tatilinde kızı North ve oğlu Saint ile çektirdiği pozunu instagram hesabından paylaştı.

İddialara göre; 38 yaşındaki yıldız, 5 yaşında olan kızı North'un karın bölgesini rötuşlayarak inceltti. Kardashian'ın, kızının ten rengini de yine çeşitli uygulamalarla açtığı öne sürüldü.

Hayatını güzel görünmek üzerine kurgulayan Kim, bu takıntısını kızına da yansıttığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Kim Kardashian'ın Instagram hesabından paylaştığı photoshop'lu fotoğraf...

1

İşte fotoğrafın orijinali....

2

Öte yandan, Kim Kardashian hayranları, fotoğrafta sadece filtre olduğunu ve bu nedenle iki fotoğrafın birbirinden farklı gözüktüğünü savundu.


PARTNERTV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!TV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!
Yıldız Tilbe sahnede korkuttuYıldız Tilbe sahnede korkuttu
Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kim Kardashian kızı

En Çok Okunan Haberler

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!

8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuğba Özay, Nazım Hikmet’in son eşi Vera'yı canlandıracak

Tuğba Özay, Nazım Hikmet’in son eşi Vera'yı canlandıracak

Yıldız Tilbe sahnede korkuttu

Yıldız Tilbe sahnede korkuttu

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Zayn Malik: Artık Müslüman değilim

Zayn Malik: Artık Müslüman değilim

Çarpışma çekimlerinde gergin anlar

Çarpışma çekimlerinde gergin anlar

Işın Karaca: İrem Derici biz evliyken Sedat'a evlilik teklif etti

Işın Karaca: İrem Derici biz evliyken Sedat'a evlilik teklif etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.