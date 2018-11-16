Kim Kardashian paylaşımıyla tepki çekti! Kızına...

Kim Kardashian, Bali tatilinde kızı North ve oğlu Saint ile çektirdiği pozunu instagram hesabından paylaştı.

İddialara göre; 38 yaşındaki yıldız, 5 yaşında olan kızı North'un karın bölgesini rötuşlayarak inceltti. Kardashian'ın, kızının ten rengini de yine çeşitli uygulamalarla açtığı öne sürüldü.

Hayatını güzel görünmek üzerine kurgulayan Kim, bu takıntısını kızına da yansıttığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Kim Kardashian'ın Instagram hesabından paylaştığı photoshop'lu fotoğraf...

İşte fotoğrafın orijinali....

Öte yandan, Kim Kardashian hayranları, fotoğrafta sadece filtre olduğunu ve bu nedenle iki fotoğrafın birbirinden farklı gözüktüğünü savundu.



