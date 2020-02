Kim Kardashian ve Kanye West heykelleri Madame Tussauds İstanbul’a geliyor

Amerika’nın ünlü televizyon kanalı E!’de yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York isimli reality show'lar ile tüm dünyada popülerlik kazanan televizyon yıldızı Kim Kardashian ve Grammy dahil olmak üzere müzik alanında 9 ödüle sahip ünlü rap müzik sanatçısı eşi Kanye West, Sevgililer Günü’nde Madame Tussauds İstanbul’da ziyaretçilerle buluşacak.