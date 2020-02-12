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Kim Kardashian ve Kanye West heykelleri Madame Tussauds İstanbul’a geliyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.02.2020 11:07 | Son Güncelleme

Kim Kardashian ile eşi Kanye West, Sevgililer Günü’nde Madame Tussauds İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

Amerika’nın ünlü televizyon kanalı E!’de yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York isimli reality show'lar ile tüm dünyada popülerlik kazanan televizyon yıldızı Kim Kardashian ve Grammy dahil olmak üzere müzik alanında 9 ödüle sahip ünlü rap müzik sanatçısı eşi Kanye West, Sevgililer Günü’nde Madame Tussauds İstanbul’da ziyaretçilerle buluşacak.

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Kim Kardashian ve Kanye West heykelleri Madame Tussauds İstanbul’a geliyor

On yılı aşkın süredir Madame Tussauds Londra’da sergilenen ve tüm dünyadan ziyaaretçilerin beğenisini kazanan Kim Kardashian ve eşi Kanye West’in balmumu figürleri Sevgililer Günü için özel olarak İstanbul’a getirildi.
Popüler yıldız Kardashian’ın balmumu figürü için ölçü alım çalışmaları 2009 yılında Los Angales, California’da gerçekleştirilmişti.
Figürün kostümü için Michael Costello tasarımı olan özel bir elbise seçilmişti.
Eşi Kanye West’in figürü ise, 2014 yılında gerçekleştirilen LACMA Art & Film Gala’sındaki bir fotoğrafı referans alınarak hazırlanmış ve Madame Tuddauds Londra’da Kim Kardashian’ın yanına yerleştirilmişti.
Dünyada olduğu gibi sosyal medyada da en beğenilenler arasında yer alan çiftin figürleri, kendilerinin de onayı ile Sevgililer Günü için Madame Tussauds İstanbul’a getirildi ve 6 ay boyunca ziyaretçileri karşılayacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian, Kanye West, Madame Tussauds İstanbul,

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