Kim Kardashian ve Kanye West heykelleri Madame Tussauds İstanbul’a geliyor

Amerika’nın ünlü televizyon kanalı E!’de yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York isimli reality show'lar ile tüm dünyada popülerlik kazanan televizyon yıldızı Kim Kardashian ve Grammy dahil olmak üzere müzik alanında 9 ödüle sahip ünlü rap müzik sanatçısı eşi Kanye West, Sevgililer Günü’nde Madame Tussauds İstanbul’da ziyaretçilerle buluşacak.

Kim Kardashian ve Kanye West heykelleri Madame Tussauds İstanbul’a geliyor

On yılı aşkın süredir Madame Tussauds Londra’da sergilenen ve tüm dünyadan ziyaaretçilerin beğenisini kazanan Kim Kardashian ve eşi Kanye West’in balmumu figürleri Sevgililer Günü için özel olarak İstanbul’a getirildi.

Popüler yıldız Kardashian’ın balmumu figürü için ölçü alım çalışmaları 2009 yılında Los Angales, California’da gerçekleştirilmişti.

Figürün kostümü için Michael Costello tasarımı olan özel bir elbise seçilmişti.

Eşi Kanye West’in figürü ise, 2014 yılında gerçekleştirilen LACMA Art & Film Gala’sındaki bir fotoğrafı referans alınarak hazırlanmış ve Madame Tuddauds Londra’da Kim Kardashian’ın yanına yerleştirilmişti.