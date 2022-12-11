Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı 1 milyon TL'lik soruyu bildi mi? Büyük ödül Batu Alıcı'ya mı gitti?

Milyonların merakla ve sabırsızlıkla beklediği Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam çok özel bir an yaşandı. Geçtiğimiz hafta 400.000 TL'lik soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon TL'lik soruyu açtıran Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster'in tarihine geçti. Peki Batu Alıcı 1 milyon TL'lik soruyu cevapladı mı? İşte yarışma ile ilgili merak edilenler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BATU ALICI KİMDİR, NERELİ?

Aslen Bursalı olan Batu Alıcı'nın babası makine mühendisi, annesi ise tekstil mühendisidir. Detay bilgisiyle kendine hayran bırakan Batu, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi. Bilindiği üzere Batu Alıcı geçen hafta 400.000 TL değerindeki soruyu açtırmış ve doğru cevaplamıştı.Başarılı genç yarışmacı Batu Alıcı oldukça heyecanlı ama bir o kadar da kendinden emin görünüyordu. Batu'nun hislerini, heyecanını tüm Türkiye paylaştı. İzleyenler de onunla beraber heyecanlandı.

BATU ALICI YARIŞMADAN ÇEKİLDİ!

İzleyenleri kendine hayran bırakan çok başarılı genç yarışmacı Batu Alıcı 1 Milyon TL'lik soruyu bu akşam açtırdı. Ulaştığı bu başarıyla yarışmanın tarihine adını başarıyla yazdıran Batu Alıcı son soruya geldiğinde Dede Korkut Hikayeleri ile karşılaştı. 1 Milyon TL değerindeki son soruda hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki bir karakter değildir deniyordu. Başarılı genç soruyu cevaplamakta epey düşündü. Şıklardaki karakterlerin hepsinin bağlantısını tam olarak bilmediğini ve bu sebepten de yanlış cevap vermekten çekindiğini belirten Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı yarışmacısı Batu Alıcı kararını verdi. Son soruda yanlış cevap vermek istemediğini belirterek yarışmadan çekildiğini söyleyen Batu Alıcı stüdyodaki seyircilerden ve yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalioğlu'dan bolca alkış ve övgü aldı.

Milyonları ekrana kilitleyen genç yarışmacı Batu Alıcı yarışmadan çekildi! 1 milyon TL'ye ramak kala yarışmadan çekilen Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı, doğru cevaptan emin olamadığını söyleyerek yarışmadan çekildi.



