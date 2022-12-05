Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl sonra tarihi an! 1 milyon TL'lik soruyu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv'de izleyicisinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Genç yarışmacı Batu Alıcı 3 yıl aradan sonra 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmacı, 1 milyonluk soruya kadar ulaşarak izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 3 YIL SONRA TARİHİ AN!

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı adlı yarışmacı, bugüne kadar gerçekleştirilen en başarılı performanslardan birini sergiledi. İlk baraj sorularını başarıyla geçen yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

Başarılı bir performansla 200 bin liraya kadar ulaşan yarışmacının karşısına, 'Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?' sorusu yöneltildi.

Biraz düşündükten sonra soruya, 'C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara' cevabı veren yarışmacı, 400 Bin TL barajına kadar ulaştı.

Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BATU ALICI KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Batu Alıcı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisidir.

20 yaşında ve aslen Bursalı olan yarışmacının babası makine mühendisi, annesi ise tekstil mühendisidir. 2020’de girdiği üniversite sınavında 404. olmuştur. Kayak sporuyla uğraşan Batu Alıcı, okulunun kayak takımında da yer alıyor, ayrıca basketbol ve tenis oynamayı da seviyor.



