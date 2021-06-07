Kim Milyoner Olmak İster'de Demet Akalın sorusu! İsyanını unutmadılar

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmada heyecan yine doruktaydı. İlginç anlara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü şarkıcı Demet Akalın ile ilgili bir soru soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan "Hangi seçenekte Demet Akalın adı hecelerine doğru ayrılmıştır?" sorusuna yarışmacının joker kullanması sosyal medyayı salladı.

AKILLARA İSYANI GELDİ

Demet Akalın, Instagram'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi hesabını etiketleyerek, 'ilköğretim' kelimesinin 'il-köğ-re-tim' şeklinde hecelenmesine tepki göstermişti. Akalın "Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?" demişti.

