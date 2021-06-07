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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de Demet Akalın sorusu! İsyanını unutmadılar

Kim Milyoner Olmak İster'de Demet Akalın sorusu! İsyanını unutmadılar

07.06.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'de Demet Akalın'ın hece isyanı unutulmadı. Yarışmacıya sorulan soru gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmada heyecan yine doruktaydı. İlginç anlara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü şarkıcı Demet Akalın ile ilgili bir soru soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan "Hangi seçenekte Demet Akalın adı hecelerine doğru ayrılmıştır?" sorusuna yarışmacının joker kullanması sosyal medyayı salladı.

AKILLARA İSYANI GELDİ

Demet Akalın, Instagram'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi hesabını etiketleyerek, 'ilköğretim' kelimesinin 'il-köğ-re-tim' şeklinde hecelenmesine tepki göstermişti. Akalın "Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
i-l-k-ö-ğ-r-e-t-i-m olmayacak mi cevap ya ????????????
Bence soru şu olmalıydı.. Evine haciz gelmesin diye hikayeden boşanan kadın kimdir?
daha konuştuğu, yazdığı dilden haberi yok, Türkçe bilgisi 0 birde yarışmaya çıkmış, sokakta gördüğü insanları küçümserler... yazık...

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