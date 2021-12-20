Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç anlar! Joker hakkını unuttu!

'Kim Milyoner Olmak İster' son bölümüyle ekrana geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programında ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Mustafa Polat, altıncı soruya kadar geldi ancak bu soruda zorlandı.

Baraj sorusu olan yedinci soruda yarışmacının karşısına, "Hangisi 1955'ten günümüze üç kez üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş üç takımdan biri değildi?" sorusu çıktı. Yarışmacı, soruya 'C- Ajax' cevabını verdi. Doğru cevabın 'A- Milan' olduğunu öğrenen yarışmacı yarışmadan elendi.

Ünlü sunucu ise yarışmacıya joker hakkı olduğunu ve kullanmadığını hatırlattı. Yarışmacı ise "Bitmemiş miydi?" diyerek şaşkınlık yaşadı ve heyecan nedeniyle joker hakkını kullanmadığını belirtti. Kenan İmirzalıoğlu ise "Öyle mi, sağlık olsun" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Mustafa Polat Kenan İmirzalıoğlu'nun hatırlatması sonucu "Sağlık olsun" diyerek yarışmadan elendi.



