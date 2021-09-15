Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciyi şaşkına çeviren salep sorusu

Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Yarışmaya damga vuran yarışmacı ise 49 yaşındaki Hanife Akmaz oldu.

İZLEYİCİLER İNANAMADI!

Yarışmada oldukça başarılı bir performans sergileyen Akmaz, yarışmaya Arapçadan dilimize geçen 'salep' kelimesinin gerçek anlamını soran soruyla veda etti. İzleyiciler 'salep' kelimesinin gerçek anlamını görünce gözlerine inanamadı. 30.000 TL'lik soruya kadar gelen Akmaz, bakın o soruya ne cevap verdi!

%50 joker hakkını kulanan Akmaz, Tilki ve Süt şıklarının kalması üzerine 'süt' cevabını verdi.



Doğru cevabın 'Tilki' çıkması seyirciler arasında şaşkınlığa sebep oldu.



