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Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciyi şaşkına çeviren salep sorusu

15.09.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne 49 yaşındaki Hanife Akmaz'a yöneltilen 'salep' sorusu damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Yarışmaya damga vuran yarışmacı ise 49 yaşındaki Hanife Akmaz oldu.

İZLEYİCİLER İNANAMADI!

Yarışmada oldukça başarılı bir performans sergileyen Akmaz, yarışmaya Arapçadan dilimize geçen 'salep' kelimesinin gerçek anlamını soran soruyla veda etti. İzleyiciler 'salep' kelimesinin gerçek anlamını görünce gözlerine inanamadı. 30.000 TL'lik soruya kadar gelen Akmaz, bakın o soruya ne cevap verdi!

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%50 joker hakkını kulanan Akmaz, Tilki ve Süt şıklarının kalması üzerine 'süt' cevabını verdi.
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Doğru cevabın 'Tilki' çıkması seyirciler arasında şaşkınlığa sebep oldu.

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Kenan İmirzalıoğlu
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