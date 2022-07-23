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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı "Seksen Günde Devrialem" sorusunun yanıtıyla şoke oldu! Şaşkınlığını gizleyemedi

23.07.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, Canan Esin Sağlam adı yarışmacı "Seksen Günde Devrialem" sorusunda fena takıldı. Yarışmacı iki jokerini kullanmasına rağmen doğru yanıtı veremedi. Canan Esin doğru yanıtı görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı "Seksen Günde Devrialem" sorusunun yanıtıyla şoke oldu! Şaşkınlığını gizleyemedi

Uzun süredir oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı bir program yaşandı. Yarışmaya katılan Canan Esin Sağlam isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi ve baraj sorusuna kadar geldi. Yarışmacı büyük ödüle 4 adım kala öyle bir soruda elendi ki kendisi de yanıta şaştı kaldı.

Yarışmacının karşısına 'Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?' sorusu çıktı.

Şıklar arasında, 'A- Kızak', 'B- Sıcak hava balonu', 'C- Fil', 'D- Vapur' yer aldı.

Ekran Alıntısı

İKİ JOKERİNİ DE KULLANDI

Yarışmacı önce telefonla joker hakkını kullandı. Telefon joker hakkında emin olamayan yarışmacı, çift joker hakkını kullandı.

Ekran Alıntısı

Sağlam, ilk hakkını 'A- Kızak' şıkkından yana kullandı. Ardından da 'D- Vapur' şıkkını seçti.

Yarışmacı yanlış cevabı seçti. Yanlış cevabı veren yarışmacı yarışmadan elendi.

Doğru cevabı gören yarışmacı şaşkınlığını gizleyemezken, yarışmadan 30 bin TL alarak veda etti.

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