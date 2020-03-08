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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 08:30 | Son Güncelleme

"Hangisi kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir" sorusu herkesi merak ettirdi. Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran sorunun yanıtı şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

"Hangisi kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir" sorusu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi:

Hangisi kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir?

A) Portakal kabuğu

B) Ekmek içi

C) Papatya çiçeği yaprağı

D) Patates püresi

Cevap: Ekmek içi

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