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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

13.01.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üçüncü soruda elenen Esranur Balcı isimli yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Bu kısmı yayınlamasak olur mu?" ricasında bulundu. İmirzalıoğlu, yarışmacının ricasına gülerek karşılık verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Esranur Balcı isimli yarışmacı "Bir belgeselde 'oldukça kuvvetli bir çene yapısına sahip bu etobur yırtıcılar...' şeklinde bahsedilen muhtemelen hangisidir?" şeklindeki soruya "Antiloplar" yanıtını verince elendi. Doğru cevabın "Jaguarlar" çıkması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Kafam heyecandan allak bullak oldu. Yazıklar olsun izlediğim belgesellere" ifadelerini kullandı.

Ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna yarışmacı "Yayınlamasanız olur mu?" sözleriyle karşılık verdi. İmirzalıoğlu da yarışmacının bu isteğine kahkaha atarak karşılık verdi.

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