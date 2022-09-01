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Kim Milyoner Olmak İster’e karnı burnunda katıldı! Kenan İmirzalıoğlu'nun güldüren sözler

01.09.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında zaman zaman yarışmacıların yaptıkları ve söyledikleri gündeme geliyor. Son olarak yarışmaya karnı burnunda gelen Burçin Kaya Hüseyinoğlu ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan İmirzalıoğlu'nun güldüren yorumuyla dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster’e karnı burnunda katıldı! Kenan İmirzalıoğlu'nun güldüren sözler

Kim Milyoner Olmak İster'de sorular kadar yarışmacıların hareketleri de dikkat çekiyor. Son olarak Kim Milyoner Olmak İster'e katılan bir yarışmacı yaptığı esprisiyle ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

Yarışmaya katılan Burçin Kaya Hüseyinoğlu, başarılı bir performansla izleyicilerin karşısına çıktı. Karnı burnunda yarışmaya gelen yarışmacı, ikinci kez baba olmanın heyecanının yaşayan İmirzalıoğlu'na şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

KENAN İMİRZALIOĞLU'NU GÜLDÜRDÜ

"Bugün buraya 1,5 kişi olarak geldim. 8,5 aylık hamileyim. Adını da belirledik. Burada doğurursam adını Mert Kenan koyacağız adını" şeklinde espri yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu ise bu espriye gülerek karşılık verdi.

uyıyo

Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, hedeflediği gibi 30 bin TL alarak yarışmadan ayrıldı.

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