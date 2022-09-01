Kim Milyoner Olmak İster’e karnı burnunda katıldı! Kenan İmirzalıoğlu'nun güldüren sözler

Kim Milyoner Olmak İster'de sorular kadar yarışmacıların hareketleri de dikkat çekiyor. Son olarak Kim Milyoner Olmak İster'e katılan bir yarışmacı yaptığı esprisiyle ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

Yarışmaya katılan Burçin Kaya Hüseyinoğlu, başarılı bir performansla izleyicilerin karşısına çıktı. Karnı burnunda yarışmaya gelen yarışmacı, ikinci kez baba olmanın heyecanının yaşayan İmirzalıoğlu'na şunları söyledi:

KENAN İMİRZALIOĞLU'NU GÜLDÜRDÜ

"Bugün buraya 1,5 kişi olarak geldim. 8,5 aylık hamileyim. Adını da belirledik. Burada doğurursam adını Mert Kenan koyacağız adını" şeklinde espri yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu ise bu espriye gülerek karşılık verdi.

Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, hedeflediği gibi 30 bin TL alarak yarışmadan ayrıldı.

