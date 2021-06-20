Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Yayından kaldırıldı iddiası! Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, ne zaman yayınlanacak?

Bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında yayınlanıyor ve ilgiyle takip ediliyor. Sevilen yarışma programı bugün 20 Haziran 2021 tarihli ATV yayın akışı listesinde yer almadı. İzleyiciler Kim Milyoner Olmak İster neden yok, bitti mi sorularını araştırmaya koyuldu. Peki Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster neden yok?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK, YAYINDAN MI KALDIRILDI?

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bugün 20 Haziran 2021 tarihli ATV yayın akışında yer almadı. Her dönem ilgiyle takip edilen ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı yarışmanın yerine bugün başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği Baş Belası isimli romantik komedi dizisi yayınlandı. Yarışmanın takipçileri ise Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanmama sebebini merak ediyor.

Programın yayınlanmama nedeni henüz yayıncı kanal ATV tarafından resmi şekilde duyurulmadı ancak alınan son bilgilere göre yarışmanın yayın günü değiştirildiği söyleniyor. ATV'de ilk bölümüyle yayınlanmaya başlanan Baş Belası dizisi nedeniyle Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının gün değişikliği yapacağı ve yayından kaldırılmayıp, yayın hayatına devam edeceği konuşuluyor.

Yarışma programının haftanın hangi günü, ne zaman ekrana geleceği ile ilgili ise henüz kesinleşmiş bir bilgi yok. Detaylı bilgi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

