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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ali Uçar kimdir? Metroda çekildiği fotoğrafıyla meşhur olmuştu...

15.10.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yeni bölümde yarışan Ali Uçar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Seneler önce metroda çekildiği bir fotoğrafıyla sosyal medyada fenomen hale gelen Ali Uçar, bir vatandaşın paylaşımıyla tanınmıştı. Peki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ali Uçar kimdir? İşte ayrıntılar...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ali Uçar kimdir? Metroda çekildiği fotoğrafıyla meşhur olmuştu...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yeni bölümde yarışan Ali Uçar'ın hayatı merak ediliyor. Daha önce sosyal medyada fenomen hale gelen Ali Uçar, bir sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu. Peki Ali Uçar kimdir, mesleği nedir?

ALİ UÇAR KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yeni bölümde yarışan Ali Uçar'ın hayatı araştırılıyor. Seneler önce bir vatandaşın yaptığı bir paylaşımla gündeme gelen Ali Uçar metroda kitap okurken çekildiği bir fotoğraf ile konuşulmuştu. Eleştirel bir paylaşımla gündeme gelen Ali Uçar'a pek çok kullanıcıdan destek yorumu da yağmıştı.

Daha önce iş hayatında ve çevresi tarafından mobbinge uğradığını söyleyen yarışmacı Ali Uçar, hayatı boyunca bol bol kitap okuduğunu ve asosyal biri olduğunu söyledi. Sosyal medyada fenomen hale gelmesinden sonra güzel bir gelişme olduğunu aktaran yarışmacı bir kadının "Oğlum, ben 8 aylık hamileyim. Adını Ali koyacağım, inşallah senin gibi bir evlat olur." dediğini ve bu sebeple oldukça mutlu olduğunu anlattı.

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YENİ KİTAP HAZIRLIĞINDA

5 sene önce İzmir'de bir kadın tarafından "Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım" diye fotoğrafı paylaşılan fabrika işçisi Ali Uçar kitap da yazmıştı. Uçar, şimdi ise yeni kitap hazırlığına devam ediyor.

İşte Ali Uçar'ın fenomen hale geldiği paylaşım:

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en iyi yaptgimiz sey insanları yargilamak.! Baskada bir ise yaramayiz.!

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