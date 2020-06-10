Kimberley Garner'ın karantina sonrası park keyfi

Tasarımcı Kimberley Garner, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında kendisini bu süreçte Londra'daki evine kapatmıştı. Herkes gibi gerekli tedbirleri alarak kendisini koruyan Garner, karantina kurallarının esnekleşmesiyle birlikte, arkadaşları ile kendisini Hyde Park'ın çimenlerine attı.

Kimberley Garner

29 yaşındaki Garner, aynı zamanda bikinisini giyerek güneşin keyfini çıkardı.

Kimberley Garner ve arkadaşlarının keyifli sohbeti saatlerce sürdü. Grup daha sonra evlerine dönmek üzere ayrıldı.

Kimberley Garner, 7 Mart 1990 tarihinde Kensington, Londra, İngiltere’de doğmuştur.

Babası Russell Garner’dır. Christopher Garner adında bir kardeşi vardır. St George Ascot okulunda okuduktan sonra London Academy Of Music & Dramatic Art (LAMDA)’da ve Londra’da bir üniversite olan Royal Academy of Dramatic Art’da okudu.

2012 yılında İngiltere’de in” adlı dizide rol alarak oynadı. Bu dizi ile tanındı. TV oyuncusu olarak başladığı kariyerini moda tasarımcısı olarak sürdürdü.

Kimberley Garner, okuldan mezun olduktan sonra babasının şirketinde çalışmaya başladı.

2013 yılında da “Kimberley Londra Ltd” adı altında kendi şirketini kurarak mayo tasarımcılığı yapmaya başladı. Kimberley Garner yalnız çıktığı tatilde kendi tasarımı olan bikinilerin de gönüllü mankenliğini yaptı.