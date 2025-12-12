Mynet Trend

Kime ne alınır anlatıyoruz! Dev yılbaşı hediye rehberi

Yeni yıl geliyor! Peki ne hediye alacağına karar verdin mi? Eğer hala karar vermediysen doğru yerdesin. Yılbaşında kime ne hediye alınır anlatıyoruz! Hazırsan başlayalım.

1- Sevgiliye Ne Alınır?

Romantizmden şaşma! Peki nasıl? Elbette o romantizm bir atmosfer işi. Evde romantik bir atmosfer yaratabilecek mum, oda kokusu ya da dekoratif aksesuarlar güzel bir seçim gibi duruyor.
2- Anneye Ne Alınır?

Annenin konforunu düşündüğünü hissettiren hediyeler en güzeli. Balkonda oturmayı seviyorsa şık bir şal, iyi bir gündüz kuşağı takipçisi ise dekoratif bir kırlent, tam bir sosyal kelebekse güzel bir kaban... Son karar senin.
3- Arkadaşa Ne Alınır?

Arkadaşa hediye almak en kolayı. Çünkü arkadaş için en güzel hediye kullanışlı olan ve onun tarzını yansıtan hediyeler. Şöyle tarzına uygun bir sweatshirt ya da evinin dekorasyonuna uygun bir nevresim takımı tam arkadaşa göre bir hediye gibi duruyor.
4- Babaya Ne Alınır?

Babalar genelde “Bana bir şey alma.” der ama gönlünün bir köşesi küçük sürprizlere hep açıktır. Şık bir takım elbise ya da deri bir cüzdan… Babalar pratik hediyeleri sever, unutma.
5- Patrona Ne Alınır?

Zor kitle! Ne abartmalı ne hafif kaçmalı… Şık bir kemer, işimdeyim gücümdeyim ruhuna uyacak kaliteli bir deri çanta ya da kombinine hava katacak zarif bir kol düğmesi. “Profesyonel ama düşünceli” çizgisini yakaladığında, tamamdır.
6- Yeni Tanıştığın Birine Ne Alınır?

İnce bir çizgi: Fazlası fazla, azı kuru kalır. Sade ama hoş bir gömlek, kaliteli bir sweatshirt… Ne çok kişisel ne de çok uzak. Tam kıvamında.
7- Kardeşe Ne Alınır?

Kardeş dediğin bazen biraz sinirlerini bozar, bazen de en iyi sırdaşın olur. Ama şu bir gerçek ki seni dünyada en çok o sever. Ona hediye almak da bu yüzden ayrı bir keyif. Televizyon izlerken kullanabileceği bir battaniye, evdeki konforunu katlayacak bir pijama takımı... Yeter ki “Bu tam benlik!” desin.
8- Evine Misafir Olacağın Birine Ne Alınır?

Gideceğin eve boş gitmek olmaz. Ferah bir oda kokusu, havlu seti ya da ev sahibinin ruhuna göre seçilmiş ufak bir dekorasyon parçası… “Evine geldik ama eli boş gelmedik.” demenin nazik bir yolu.
9- İş Arkadaşına Ne Alınır?

Beyaz yakalı dostlarımız için hediye demek, ofisteki kaosun ortasında açacak renkli bir çiçek demektir. Onun hayatına ufak ama etkili dokunuşlar yapman gerekir. Mesela şık bir deri cüzdan onun tüm ruh halini değiştirir, kalbini fetheder.
10- Peki Ya Kendine Ne Alınır?

Ve listenin en önemli, ama en çok ihmal edilen maddesi... Yıl boyu herkesi düşündün, peki ya sen? Kendinle olan ilişkin, hayatındaki en uzun ilişkin 😎 O yüzden bu yılbaşında kendine cömert davran. Belki uzun zamandır istediğin güzel bir parfüm, belki özel günlerinde sana eşlik edecek şık bir takım elbise ya da şımartacak bir ceket... Kendini sevmek, yılın en güzel trendidir; bunu sakın unutma.
Ne hediye alırsanız alın sevdiklerinizi mutlu etmek çok kolay. Çünkü biliyoruz ki: Düşünmeniz yeter. 🥰

Biz de sizi düşündük ve sevdikleriniz için mükemmel bir koleksiyon hazırladık. SARAR Yılbaşı Hediye Koleksiyonu için hemen tıkla!

