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Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

30.05.2022 06:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de asker eğlencesinde gerginlik yaşandı. Bekçilerin kimlik sorduğu kişilerden uzman çavuş M.B. belindeki tabancayı gösterirken asker eğlencesinde bulunanlar da bekçilere tepki gösterip, müdahale etti. Çok sayıda polisin sevk edildiği olayda 2'si uzman çavuş 5 kişi gözaltına alındı.

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kırıkkale'de asker eğlencesinde belinde silah olduğunu fark ettikleri kişilere bekçiler kimlik sordu. Kimlik sorulan kişilerden uzman çavuş M.B. belindeki silahı gösterirken eğlencede bulunanlar bekçilere tepki gösterip müdahale etti. Gerginliğin yaşandığı asker eğlencesine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda 2'si uzman çavuş 5 kişi gözaltına alındı.

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SİLAHINI GÖSTERDİ

Olay, saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 1529'uncu sokakta düzenlenen asker eğlencesinde belinde tabanca olan 2 kişiyi fark eden bekçiler, şüphelilere kimlik sordu. İddiaya göre kimlik bilgisi istenilen kişilerden uzman çavuş M.B., bekçilere belindeki tabancayı gösterirken, yanındaki şüpheli ise tabancayı çevreye attı. Bu sırada asker eğlencesinde bulunanlar da bekçilere tepki gösterip, müdahale etti.

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GERGİNLİK YAŞANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığın takviye gelen polislere mukavemette bulunması üzerine gerginlik yaşandı. Polis ekipleri biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtıp eğlenceyi sonlandırdı. Çevrede yapılan aramada tabanca ele geçiren polis ekipleri, uzman çavuşlar M.B. ve E.B. ile olaya karışan O.Ö., H.I. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Darp raporu alan bekçiler, şikayetçi oldu. Ayrıca, polis ekipleri etkinliği sonlandırırken biber gazından etkilenen bazı vatandaşlar da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kırıkkale
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