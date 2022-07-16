Kimse anlam veremedi! Fast food sevgisi sınır tanımadı, siparişini pişirmek için pencereden içeri atladı

TikTok’ta ‘Greergreer’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın gecenin geç saatlerinde arabasıyla bir fast food satış noktasının önüne geldi. Sağlık önlemleri kapsamında eldivenlerinin bittiğini ifade eden ve sipariş almadıklarını söyleyen personel hiç beklemedikleri bir hareketle karşılaştı. Siparişi reddedilen kadın yemeğini kendisinin hazırlayacağını söyleyerek pencereden içeri daldı ve mutfağa doğru hareket etti. Fast food zincirinin çalışanları tarafından yaka paça dışarı çıkartılan kadının o anları sosyal medyada viral oldu.

SOSYAL MEDYADA YARIM MİLYON İZLENMEYİ AŞTI

Fast food krizine girdiğini söyleyen kadın ise gönderisine, “Pencereden tırmanlıyorum çünkü eldivenleri olmadığı için sipariş almadıklarını söylediler” notunu ekledi. Yaklaşık 682.000 izlenme ve 120.000'den fazla beğeni alan klipte kadın, kendi siparişini hazırlamak için yöneticiden izin istedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği klip kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye “Bırakın istediğini yapsın” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise durumun ilginçliğine dikkat çekerek, "Kimin aklına böyle bir şey gelir ki?" yorumunu yaptı.



