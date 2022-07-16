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Kimse anlam veremedi! Fast food sevgisi sınır tanımadı, siparişini pişirmek için pencereden içeri atladı

16.07.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta kısa sürede viral haline gelen bir görüntüde bir kadın kendi yemeğini pişirmek için ünlü bir fast food zincirinin penceresine tırmandı. Personel sağlık koşullarını bahane ederek yaka paça dışarı çıkarttığı kadının siparişini de reddetti.

TikTok’ta ‘Greergreer’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın gecenin geç saatlerinde arabasıyla bir fast food satış noktasının önüne geldi. Sağlık önlemleri kapsamında eldivenlerinin bittiğini ifade eden ve sipariş almadıklarını söyleyen personel hiç beklemedikleri bir hareketle karşılaştı. Siparişi reddedilen kadın yemeğini kendisinin hazırlayacağını söyleyerek pencereden içeri daldı ve mutfağa doğru hareket etti. Fast food zincirinin çalışanları tarafından yaka paça dışarı çıkartılan kadının o anları sosyal medyada viral oldu.

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Fast food krizine girdiğini söyleyen kadın ise gönderisine, “Pencereden tırmanlıyorum çünkü eldivenleri olmadığı için sipariş almadıklarını söylediler” notunu ekledi. Yaklaşık 682.000 izlenme ve 120.000'den fazla beğeni alan klipte kadın, kendi siparişini hazırlamak için yöneticiden izin istedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği klip kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye “Bırakın istediğini yapsın” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise durumun ilginçliğine dikkat çekerek, "Kimin aklına böyle bir şey gelir ki?" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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