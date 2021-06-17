MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kimse bunu beklemiyordu! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece yeni bir projeye imza attı

Kimse bunu beklemiyordu! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece yeni bir projeye imza attı

17.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Eda Ece, dört sezondur "Yasak Elma" dizisinin başrolünde yer alıyor. Yeni bir projeye imza atarak herkesi şaşırtan oyuncu, detayları Instagram hesabında paylaştı.

Kimse bunu beklemiyordu! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece yeni bir projeye imza attı

Eda Ece, lise yıllarından beri tiyatroyla ilgilense de bir tesadüfün eseriyle profesyonel oyunculuğa başladı. Önceleri sadece güzel bir yüz olarak görülen Eda Ece, ne kadar yetenekli olduğunu "Yasak Elma" dizisi sayesinde ispatladı ve kariyerinin zirvesine çıktı. Dizinin dinamosu Yıldız'ı oynayan Eda Ece, doğaçlama yaparak karaktere mizahi unsurlar kattı. Böylece, klişe ve entrikalardan boğulmak üzere olan izleyici, Yıldız karakterinin komikliği ve doğallığı sayesinde rahat bir nefes aldı. Ancak dizinin yoğun çekim takvimi ve pandemi koşulları Eda Ece'yi eski neşesinden biraz uzaklaştırmaya başladı. Dizide rolünü layığıyla oynasa da, Instagram paylaşımları sürekli yorgunluk ve bıkmışlık üzerineydi. Eski neşesinden uzaklaşan ve bunalan Eda Ece'nin de "Yasak Elma"dan ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Ama Eda Ece'den bambaşka bir hamle geldi.

Kitap haberi şaşırttı

Eda Ece

Ünlü oyuncu, toplumsal konulara yönelik tavrını da sosyal medyada sık sık ortaya koyuyor. Sonunda, bunu proje seçimlerine de yansıtmaya karar verdi.

Eda Ece Papuduk

Eda Ece, görme engelli çocuklar için hazırlanan "Papuduk" serisinin yeni kitabını seslendirdi. Bu seçimiyle hayranlarının takdirini bir kez daha kazandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günün her saati şık bir görünüm sunan gömleklerGünün her saati şık bir görünüm sunan gömlekler
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Bergüzar Korel'den radikal karar: "Kimse görmeyecekmiş gibi..."Bergüzar Korel'den radikal karar: "Kimse görmeyecekmiş gibi..."
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Eda Ece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Annesinden sonra kızı da paylaştı! Olay pozlar

Annesinden sonra kızı da paylaştı! Olay pozlar

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.