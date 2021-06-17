Kimse bunu beklemiyordu! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece yeni bir projeye imza attı

Eda Ece, lise yıllarından beri tiyatroyla ilgilense de bir tesadüfün eseriyle profesyonel oyunculuğa başladı. Önceleri sadece güzel bir yüz olarak görülen Eda Ece, ne kadar yetenekli olduğunu "Yasak Elma" dizisi sayesinde ispatladı ve kariyerinin zirvesine çıktı. Dizinin dinamosu Yıldız'ı oynayan Eda Ece, doğaçlama yaparak karaktere mizahi unsurlar kattı. Böylece, klişe ve entrikalardan boğulmak üzere olan izleyici, Yıldız karakterinin komikliği ve doğallığı sayesinde rahat bir nefes aldı. Ancak dizinin yoğun çekim takvimi ve pandemi koşulları Eda Ece'yi eski neşesinden biraz uzaklaştırmaya başladı. Dizide rolünü layığıyla oynasa da, Instagram paylaşımları sürekli yorgunluk ve bıkmışlık üzerineydi. Eski neşesinden uzaklaşan ve bunalan Eda Ece'nin de "Yasak Elma"dan ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Ama Eda Ece'den bambaşka bir hamle geldi.

Kitap haberi şaşırttı

Ünlü oyuncu, toplumsal konulara yönelik tavrını da sosyal medyada sık sık ortaya koyuyor. Sonunda, bunu proje seçimlerine de yansıtmaya karar verdi.

Eda Ece, görme engelli çocuklar için hazırlanan "Papuduk" serisinin yeni kitabını seslendirdi. Bu seçimiyle hayranlarının takdirini bir kez daha kazandı.



