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Kimse ne olduğunu anlayamadı! Şehir parkında dolaşan gizemli yaratık herkesi şaşkına çevirdi... "Böylesini daha önce görmemiştim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.11.2024 12:32
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia bölgesinde bir kadın gizemli bir yaratığın bir şehir parkında dolaştığı ürkütücü anı kaydetti. Brittany isimli kadın şehir parkında dolaşan yaratığın görüntülerini birkaç kişiye gösterdi ve yetmedi sosyal medyadan paylaştı. Tüm çabalarına rağmen Brittany, yaratığın ne olduğuna dair kesin bir bilgi sahibi olamadı.

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Şehir parkında dolaşan gizemli yaratık herkesi şaşkına çevirdi... "Böylesini daha önce görmemiştim"

MYNET|DIŞ HABERLER Brittany isimli kadın şehir parkında dört ayak üzerinde yavaşça ilerlediği ve ardından tehditkar bir şekilde başını onu filme alan kameraya doğru çevirdiği görülen bir yaratığın görüntülerini paylaştı. Batı Virginia'da kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken gizemli yaratığın türüne ilişkin olarak kullanıcıların yorumları da gecikmedi.

İŞE GİDERKEN GÖRDÜ

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Huntingdon'daki Ritter Park'ta işe giderken korkunç manzaraya tanık olduğunu dile getiren Brittany Keller, "Daha yakından bakmak için durduğumda, daha önce burada gördüğüm hiçbir şey olmadığını fark ettim. Yerlilere bunun ne olduğunu sorduğumda hepsi şaşkına dönerek benzer tepkileri verdi" dedi.

Sosyal medyadan yorumlar gecikmezken bir kullanıcı hayvanın bir aslan yavrusu olduğunu öne sürdü. İlk bakışta hayvanın bir lemuru andırdığı düşünülse de uzmanlar bu düşünceyi reddetti. Zooloji Bölgesi Bilim Merkezi üyesi Andy McKee, "Lemurlar Madagaskar adasından geliyor, dolayısıyla o bölgede bir lemur bulmak çok garip olurdu, tabii eğer birinin evcil hayvanı değilse." dedi.

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