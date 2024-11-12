Kimse ne olduğunu anlayamadı! Şehir parkında dolaşan gizemli yaratık herkesi şaşkına çevirdi... "Böylesini daha önce görmemiştim"

MYNET|DIŞ HABERLER Brittany isimli kadın şehir parkında dört ayak üzerinde yavaşça ilerlediği ve ardından tehditkar bir şekilde başını onu filme alan kameraya doğru çevirdiği görülen bir yaratığın görüntülerini paylaştı. Batı Virginia'da kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken gizemli yaratığın türüne ilişkin olarak kullanıcıların yorumları da gecikmedi.

İŞE GİDERKEN GÖRDÜ

Huntingdon'daki Ritter Park'ta işe giderken korkunç manzaraya tanık olduğunu dile getiren Brittany Keller, "Daha yakından bakmak için durduğumda, daha önce burada gördüğüm hiçbir şey olmadığını fark ettim. Yerlilere bunun ne olduğunu sorduğumda hepsi şaşkına dönerek benzer tepkileri verdi" dedi.

Sosyal medyadan yorumlar gecikmezken bir kullanıcı hayvanın bir aslan yavrusu olduğunu öne sürdü. İlk bakışta hayvanın bir lemuru andırdığı düşünülse de uzmanlar bu düşünceyi reddetti. Zooloji Bölgesi Bilim Merkezi üyesi Andy McKee, "Lemurlar Madagaskar adasından geliyor, dolayısıyla o bölgede bir lemur bulmak çok garip olurdu, tabii eğer birinin evcil hayvanı değilse." dedi.