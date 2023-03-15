Kimse onu durduramıyor! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova klozet pozuyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada 11.3 milyon takipçiye sahip olan yetişkin film yıldızı Mia Malkova, hayranlarının kalp atışlarını hızlandıracak yeni bir paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesaplarında sıklıkla dekolteli kıyafetler, iç çamaşırı ve bikini takımıyla poz veren Malkova bu kez geleneğini bozdu. Deri ceketini çizme ve külotlu çorapla kombinleyen Malkova’nın klozetle birlikte verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

GÜNDEM YARATMAYI BAŞARDI

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Malkova, çizmesiyle klozete bastığı anları paylaştı. Fenomen ismin külotlu çorap dışında altına hiçbir şey giymeyi tercih etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Tuvalette verdiği seksi pozuna Malkova, “Kapıyı kapat” notunu ekledi. Malkova’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğenisini topladı. Fenomen isme övgü dolu yorumlar yağdı.