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Kimse onu durduramıyor! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova klozet pozuyla sosyal medyayı salladı

15.03.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyanın limitlerini zorladığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Sosyal medya hesaplarında genellikle cesur pozlarını yayınlanmayı tercih eden Malkova bu kez klozette çekildiği fotoğrafları paylaştı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Kimse onu durduramıyor! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova klozet pozuyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada 11.3 milyon takipçiye sahip olan yetişkin film yıldızı Mia Malkova, hayranlarının kalp atışlarını hızlandıracak yeni bir paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesaplarında sıklıkla dekolteli kıyafetler, iç çamaşırı ve bikini takımıyla poz veren Malkova bu kez geleneğini bozdu. Deri ceketini çizme ve külotlu çorapla kombinleyen Malkova’nın klozetle birlikte verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

GÜNDEM YARATMAYI BAŞARDI

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Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Malkova, çizmesiyle klozete bastığı anları paylaştı. Fenomen ismin külotlu çorap dışında altına hiçbir şey giymeyi tercih etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Tuvalette verdiği seksi pozuna Malkova, “Kapıyı kapat” notunu ekledi. Malkova’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğenisini topladı. Fenomen isme övgü dolu yorumlar yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Malkova

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