Kimsenin aklına gelmez: Güzel bir cildin anahtarı cinsel ilişkiden geçiyor

Cinsel ilişkiye girerken, sonrasında cildinizin ne kadar harika görüneceğini düşünmüyorsunuzdur. Ancak cilt temizliği kadar, cinsel ilişkiye girmek de cilt bakımı için faydalıdır. Aslında cinsel ilişkiye girmenin özellikle kadınlar için cilt sağlığına fayda sağlayabilecek ve hatta daha genç görünmenizi sağlayabilecek hem fiziksel hem de psikolojik etkileri vardır.

VÜCUDUN VERDİĞİ REAKSİYON CİLTTE GÖRÜNÜR

Cinsel ilişki sonrası salınan nitrik oksit ve oksitosinin hormonların dengelenmesine, kortizolün dışarı atılmasına, kolajen üretimini artırmaya ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Kadınlarda yumurtlamayı düzenlemeye bile yardımcı olur. Uzmanlar, “bağışıklık sisteminiz, stres yanıt sisteminiz ve üreme sisteminiz optimum düzeyde performans gösterdiğinde, cildin de optimum düzeyde performans gösterme şansı olur. Stresli olduklarında ve düşük performans gösterdiklerinde bunu yüzünüzde göreceksiniz” diyor.

CİNSEL İLİŞKİ İLE SİVİLCE PROBLEMİNE SON

Bu oksitosin artışı sakinleştirici olabilir ve daha iyi uykuyu teşvik edebilir. Dinlendirici bir gece uykusu daha yüksek enerji seviyeleri, gelişmiş hafıza, yüksek bağışıklık ve güçlendirilmiş sağlık ile ilişkilidir. Bunların tümü daha sağlıklı bir cilde katkıda bulunabilir.

Stres kaynaklı sivilceleri yatıştırmak için cinsel ilişki iyi bir önleyici olabilir. Bir stres hormonu olan ve sivilce oluşumunu tetikleyen aşırı aktif sebum bezleri cinsel ilişki sırasında salınan kortizolü düşürebilir. Cildin ve tüm vücudun ihtiyaç duyduğu kan dolaşımını cinsel ilişki sayesinde hızlandırabilirsiniz.

