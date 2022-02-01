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Bilimsel yanıtı var: Ayak boyuyla penis boyu arasındaki bağlantı var mı?

01.02.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır kulaktan kulağa yayılarak adeta bir efsane haline gelen erkeklerdeki penis boyu ile ayak uzunluğu arasında bir bağlantı olduğu söylentisi, artık söylenti olmaktan çıkıyor. Yayınlanan bir araştırmada, bu efsaneye atıfta bulunan sonuçlar ortaya çıktı.

Bilimsel yanıtı var: Ayak boyuyla penis boyu arasındaki bağlantı var mı?

Erkeklerde ayak boyu ile penis boyu arasındaki bağlantı efsanesi bilimsel literatüre girdi. NHS’ye bağlı (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) British Journal of Urology International adlı tıbbi dergide yayınlanan bir araştırma, merak edilen konuya atıfta bulundu.

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Erkeklerde penis boyutu her zaman hassas bir konu olmuştur. Erkeklerin cinsel organlarıyla ilgili birçok efsane kulaktan kulağa yayılarak, gerçekmiş gibi anlatılmaktadır. Bunlardan biri de; ayak boyuyla penis boyu arasındaki bir bağlantı olduğu söylentisidir.

ARAŞTIRMADA EFSANE SÖYLENTİYE ATIFTA BULUNDULAR

100'den fazla gönüllü erkeğin katıldığı araştırmada; araştırmacılar ayak uzunluğunun penis boyuyla bağlantılı olmadığını tespit etti.

MAKALEDE AÇIK AÇIK YAZDILAR

Makalede, "Bir araştırmaya göre penis boyutunun ayakkabı numaranızla orantılı olduğu fikri bir efsanedir" deniyordu. Araştırmacılar, dünya çapında büyük bir ilgi gören ayak boyutuyla penis boyutu arasında hiçbir bağlantı bulamadığını açıkladı.

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Dr. Nesochi Okeke-Igbokwe konuyla ilgili şunları söyledi: "Bir kişinin penis büyüklüğünü ayaklarının büyüklüğüne göre tahmin etmeye çalışmak oldukça boştur. Mevcut araştırmalar hem penis uzunluğunu hem de ayakkabı boyutunu kesin olarak ilişkilendirebilecek hiçbir bilimsel kanıt göstermiyor, ancak 'büyük ayaklar büyük penise eşittir' efsanesi hala popüler kültürde yayılmaya devam ediyor."

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