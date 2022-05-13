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Kınıklı Deresi siyaha dönüştü! Marmara Denizi'ne akıyor

13.05.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçip Marmara Denizi'ne karışan Kınıklı Deresi halkı tedirgin ediyor. Atıklar nedeniyle siyaha bürünen dere için ekipler numune aldı ve inceleme başlattı.

Kınıklı Deresi siyaha dönüştü! Marmara Denizi'ne akıyor

İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içinden doğan Kınıklı Deresi, Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi kesiminde, atıklar nedeniyle, siyah renge bürünerek Marmara Denizi'ne akmaya başladı. Kimyasal atıklarla üzeri ziftle örtülmüş gibi bir görüntüye bürünen ve ağır kokular yayan derenin döküldüğü Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahili de siyaha kaplandı. Derenin kirli aktığını görenlerin ihbarıyla bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, siyah akan dereden numuneler aldı. Komutanlık ekipleri de denizden numune alıp, görüntü ve fotoğraf çekti.

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'BURADAKİ FABRİKALARIN ÇOK İYİ DENETLENMEDİĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'

Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, gerekli yerlere şikayetlerini yaptıklarını belirterek, "Dere simsiyah akıyor, ağır bir koku var. Daha önce 2 kilometre ilerideki Kamara Deresi'nde aynı sıkıntımız oldu. Buradaki fabrikaların çok iyi denetlenmediğini tahmin ediyoruz. Bakanlıktan bu güzel ilçenin denetlenmesini talep ediyoruz. Burada denize insanlar giriyor, canlılar yaşıyor. Balıklarımız ölüyor" dedi. 

Mahalle sakinlerinden Eren Budak ise hem koku hem de siyah akan dere nedeniyle denize giremediklerini söyledi. Budak, "Bu sadece bugün değil, zaman zaman böyle akıyor.  Derenin başlangıç noktası Değirmenköy, Silivri, bitiş noktası ise Tekirdağ sahili. Bugün zaten denize giremedik. Denizin büyük bir kısmı simsiyah olmuş, ağır bir koku var. Kendimizde burada oturduğumuz için koku gelince rahatsız olduk" dedi.

(DHA)

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Tekirdağ
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