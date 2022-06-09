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Kira artış oranına şarkıcı Tan Taşçı sitem etti

09.06.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alınan son kararla; konut kiraları 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki senenin yüzde 25'ini geçemeyecek. Sosyal medyada gündeme gelen kira artış oranına şarkıcı Tan Taşçı sitem etti.

Kira artış oranına şarkıcı Tan Taşçı sitem etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor” açıklamasında bulundu. Kira kararı sosyal medyada da gündem oldu.

Sahnesiyle gündeme sık sık gelen Tan Taşçı bu konuda alınan karardan rahatsız oldu.

Tan, Rahşan Gülşan'ın "Bir kiracı olarak söylüyorum; kira artışına %25 artış sınırı kiracı ile ev sahibini daha sert karşı karşıya getirir. Evden çıkartmalar fırtınaya dönüşür, burada kaybeden yine kiracı olur. Acıyla söylüyorum ki oran daha yüksek tutulmalıydı ki haksız artışlara küçük çözüm olsun" yorumunu alıntılayarak bu konuda fikrini söyledi.

Ekran Alıntısı

Tan Taşçı paylaşımında "Kiracılar tamamen ev sahiplerinin insafına emanet edilmiş durumda!" dedi.

Şarkıcı Tan Taşcı'nın paylaşımına destek mesajları yağdı.


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