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Kıraathanenin duvarındaki fotoğrafına bakıp... O sözlerin ardından öldürüldü! 'Rahmetli de çok iyi bir insan değildi'

03.05.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kan donduran bir cinayet meydana geldi. 2020 yılında öldürülen Fatih Turhan arkadaşı Murat Daş, Turhan'ın üvey kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Daş'ın, Turhan'ın kıraathane duvarında asılı fotoğrafına bakıp 'Rahmetli de çok iyi bir insan değildi' deyip iddiaya göre küfür etmesi üzerine olayın yaşandığı öğrenildi. Olay sonrası saklandığı yerde yakalanan Turhan'ın üvey kardeşi ise tutuklandı.

Kıraathanenin duvarındaki fotoğrafına bakıp... O sözlerin ardından öldürüldü! 'Rahmetli de çok iyi bir insan değildi'

Adana’da Turhan ailesi, 24 Nisan 2020'de 14 yaşındaki T.Z.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Fatih Turhan’ın (53) ölüm yıl dönümünde mevlit yaptı. Mevlide katılamayan Fatih Turhan'ın arkadaşı Murat Daş, 1 Mayıs'ta Turhan ailesinin mahalledeki kıraathanesine geldi.

"RAHMETLİ ÇOK İYİ BİR İNSAN DEĞİLDİ! YANLIŞLARI VARDI"

Turhan’ın üvey kardeşi Y.Ç. ile buluşan Daş, bir süre sohbet etti. Bu sırada kıraathanenin duvarındaki Fatih Turhan’ın fotoğrafını gören Daş, “Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı” deyip, iddiaya göre, küfretti. Bu duruma sinirlenen Y.Ç., Daş’a tepki gösterince aralarında tartışma çıktı.

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SİLAHLA VURUP KAÇTI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Y.Ç., Daş’ı tabancayla göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı.

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TUTUKLANDI

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Daş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüpheli Y.Ç.'yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Y.Ç., üvey ağabeyine küfrettiği için Daş’ı vurduğunu belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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