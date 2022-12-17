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  4. Kiracısının çıkmasını isteyen ev sahibinden akılalmaz hareket! Evin kapısını zincirledi, eşyaları apartmana çıkardı

Kiracısının çıkmasını isteyen ev sahibinden akılalmaz hareket! Evin kapısını zincirledi, eşyaları apartmana çıkardı

17.12.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kira fiyatlarına yapılan fahiş zamlar kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Bin 500 liralık kirayı 10 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlık yaşanmasının ardından ortalık karıştı. Ev sahibi kiracıların eşyalarını apartmana çıkarırken evin kapısına zincir vurdu. Mağdur olan kiracılar ise soluğu mahkemede aldı.

Kiracısının çıkmasını isteyen ev sahibinden akılalmaz hareket! Evin kapısını zincirledi, eşyaları apartmana çıkardı

İstanbul'da yükselen kira fiyatları, kiracılarla ev sahipleri arasında anlaşmazlıkları da beraberinde getirmeye devam ediyor. Son olarak Beyoğlu'nda yaşanan olayda ev sahibinin yaptığı pes dedirtti. İddiaya göre Türkmenistanlı kardeşlerin kiracı oldukları ev satıldı. Yeni ev sahibi bin 500 liralık kirayı 10 bin liraya çıkarmak istedi. Ev sahibi ve kiracıları arasında anlaşmazlık çıktı.

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EVİN KAPISINA ZİNCİR VURDU

Show Haber'in haberine göre Türkmenistanlı iki kız kardeşin yüksek kiraya hayır demesinin ardından ev sahibi görülmemiş bir şey yaptı. Kiracıları evde yokken eve giren ev sahibi eşyaları apartmana çıkardı, evin kapısına da zincir vurdu. Eve döndüklerinde şoke olan kiracılar, kapıyı çilingir yardımı ile açtırdıklarında gözlerine inanamadı.

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Türkmenistanlı abla kardeş evden alabildikleri eşyayı alıp evden ayrıldı. Kız kardeşler ev sahibinden şikayetçi oldu. Telefonla ulaşılan ev sahibi ise soruları yanıtsız bıraktı.

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İstanbul Kira

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