Kırıkkale'de otobüs ve iki ticari taksi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 21.45 saatlerinde Kırıkkale-Ankara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

Yoğun kar yağışından dolayı oluşan buzlanma nedeniyle Selahattin Ç. (64) idaresindeki ticari taksi ile sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarpıştı. Savrulan otobüs şarampole devrilirken, Selahattin Ç.'nin kullandığı ticari taksi ise kırmızı ışıkta duran Ramazan İ. yönetimindeki ticari taksiye çarptı.

YARALILAR UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Selahattin Ç. ile aynı araçtaki Yavuz S. (40) ve otobüsteki yolculardan İsmail T.(66) yaralandı. Araçta sıkışan Selahattin Ç., itfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yavuz S., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, Selahattin Ç.'nin durumunun da ağır olduğu bildirildi.

Otobüsteki diğer yolcular ise havanın soğuk olmasından dolayı Yahşihan İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

